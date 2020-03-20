Специалисты рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с отсутствием в аптеках не только медицинских масок, но и антисептиков. Специалисты Роскачества дали совет, как поступить в этой ситуации. Обрабатывать руки можно обычным мылом и водой, при этом намыливать их нужно не менее 30 секунд.Как говорят эксперты, антисептики не всегда лучший выход, поскольку нередко провоцируют аллергические реакции на коже. Они могут выручить в случае, если нет возможности помыть руки с мылом. Однако следует учитывать, что концентрация спирта в антисептике должна быть не менее 60%, иначе толку от него не будет. По этой причине бесполезно обрабатывать кожу водкой.