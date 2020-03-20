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Специалисты рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса

руки в мыле

В последнее время все чаще приходится сталкиваться с отсутствием в аптеках не только медицинских масок, но и антисептиков. Специалисты Роскачества дали совет, как поступить в этой ситуации. Обрабатывать руки можно обычным мылом и водой, при этом намыливать их нужно не менее 30 секунд.

Как говорят эксперты, антисептики не всегда лучший выход, поскольку нередко провоцируют аллергические реакции на коже. Они могут выручить в случае, если нет возможности помыть руки с мылом. Однако следует учитывать, что концентрация спирта в антисептике должна быть не менее 60%, иначе толку от него не будет. По этой причине бесполезно обрабатывать кожу водкой.

При очищении рук водой и мылом необходимо тщательно намыливать кожу, в том числе места под ногтями и между пальцами. Сама процедура должна длиться не менее 30 секунд.
Теги : коронавирус, мытье рук, антисептики, вода и мыло, Роскачество
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