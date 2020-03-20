Китайский врач назвал три простых способа защиты от коронавируса

Врач из Китая Чжан Вэньхун сообщил простые методы для защиты от коронавируса.

Он сказал, что главным приоритетом при пандемии является личная защита, состоящая из трех простых правил: держать дистанцию в людных местах, регулярно и правильно мыть руки и носить медицинскую маску.





«До сих пор я не встречал кого-либо, кто, выполняя эти немудренные ритуалы, был бы заражен коронавирусом», — сказал врач.





Он отметил, что самыми опасными в плане распространения вируса местами являются семьи, где инфекция передается от одного человека к другому, поэтому важно сразу же изолировать родных с опасными симптомами, сообщает «Парламентская газета».