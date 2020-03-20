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Еще двое детей заразились коронавирусом в Москве

зараженные

Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице.


В Москве подтверждены 33 новых случая коронавируса. Уточняется, что большинство заболевших прилетели из Европы. Всего в столице зарегистрирован 131 случай заболевания.


«Большинство случаев – завозные. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй - не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин», - сказано в сообщении.


Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Большинство из близких контактов сейчас находятся дома, соблюдая режим самоизоляции. Семь человек доставили в стационары Москвы, сообщает РИА Новости.

Теги : Москва, дети, заражение, коронавирус
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