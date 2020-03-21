21-03-2020 10:43 - Число зараженных коронавирусом превысило четверть миллиона человек, а случаев смерти - 11 00021-03-2020 10:29 - Российский ученый сообщил, когда пандемия коронавируса пойдет на спад21-03-2020 10:16 - Коронавирус довел донских коммунальщиков до онлайна21-03-2020 10:02 - Без паники: в Ростове-на-Дону придумали, как спасать пациентов через соцсети21-03-2020 02:17 - Эксперты пояснили, как долго коронавирус живет на одежде21-03-2020 02:02 - Британский профессор Грэм Медли дал самый простой совет для защиты от коронавируса21-03-2020 00:42 - «Газпром» хочет запустить производство антисептиков из газа20-03-2020 22:51 - Сербия закрыла границы из-за коронавируса и первой жертвы COVID-1920-03-2020 20:27 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек, более 9 тысяч умерли20-03-2020 20:16 - Тест, созданный в России, сможет выявлять новый коронавирус «у постели больного»20-03-2020 19:51 - Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса20-03-2020 18:58 - Немецкие вирусологи назвали новые симптомы коронавируса20-03-2020 18:46 - В Иране от коронавируса может умереть до 3,5 миллионов человек20-03-2020 18:14 - Найдена новая лекарственная мишень для лечения коронавируса SARS CoV-220-03-2020 17:45 - Еще двое детей заразились коронавирусом в Москве

Без паники: в Ростове-на-Дону придумали, как спасать пациентов через соцсети

Без паники: в Ростове-на-Дону придумали, как спасать пациентов через соцсети

Ростовский психологический центр «Интеграция» запустил бесплатный онлайн-проект «Спокойствие, только спокойствие».

По воскресеньям в полдень ростовчане теперь будут получать консультации по преодолению паники и чувства тревожности. Прямые эфиры будут проходить в Instagram. Каждый сможет задать специалистам тревожащий его вопрос и, отправив его организаторам, получить развернутый ответ во время трансляции. Возможна и персональная консультация, но для того, чтобы только тобой занимались 20 минут эфирного времени, записывается следует заранее, сообщила руководитель «Интеграции» Инна Ляхова.

Нынешняя ситуации с коронавирусом затронула все категории населения. Она слишком серьезная, чтобы человек оставался невозмутимым. Беспокойство испытывают даже самые волевые и убежденные, привыкшие самостоятельно справляться с любыми проблемами.

«Не нужно контролировать то, что вы не в состоянии контролировать, — порекомендовала Инна Ляхова, — отдайте ситуацию специалистам, которые могут на нее влиять — это врачи, представители органов власти. Живите сегодняшним днем».

Психолог посоветовала в непонятных, сильно тревожащих обстоятельствах отделять себя от тревожных эмоций. Для этого следует идентифицировать себя в своем теле, ощутить его реальные физические границы. Можно потопать ногами, чтобы почувствовать опору, или поерзать на стуле, ощущая его твердость и надежность. Если это не помогает, можно начать перечислять предметы, попавшие в поле зрения, повторяя это до тех пор, пока не успокоитесь.

«Нужно противостоять панике всеми доступными способами», — подчеркнула Ляхова.

Паника — это состояние сильного и безотчетного страха. Она заразна и в век информационных технологий распространяется стремительно. Наиболее опасна коллективная паника, в которую втянуто много людей. Именно она способна нанести вред психологический вред себе и другим.

Простой пример, картинка с графиком распространения коронавируса у многих вызовет дрожь в теле, учащенное дыхание и сердцебиение. Возникает неосознанное желание бежать куда-то, чтобы спрятаться и защитить себя. Сейчас любая информация, даже ложная, находит своих слушателей и жертв моментально. В данном случае совет — дайте себе отчет, что реагируете вы не на реальную угрозу, а всего лишь на фото в интернете.

«Постарайтесь отвлечься на текущие дела, — дает совет психолог, — устройте себе информационный детокс. Особенно это касается тех людей, которые легко поддаются панике».
Теги : советы психолога, паника, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Число зараженных коронавирусом превысило четверть миллиона человек, а случаев смерти - 11 000
Российский ученый сообщил, когда пандемия коронавируса пойдет на спад
В Ростове-на-Дону из головы двухлетнего малыша извлекли металлический стержень