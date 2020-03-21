Без паники: в Ростове-на-Дону придумали, как спасать пациентов через соцсети

Ростовский психологический центр «Интеграция» запустил бесплатный онлайн-проект «Спокойствие, только спокойствие».По воскресеньям в полдень ростовчане теперь будут получать консультации по преодолению паники и чувства тревожности. Прямые эфиры будут проходить в Instagram. Каждый сможет задать специалистам тревожащий его вопрос и, отправив его организаторам, получить развернутый ответ во время трансляции. Возможна и персональная консультация, но для того, чтобы только тобой занимались 20 минут эфирного времени, записывается следует заранее, сообщила руководитель «Интеграции» Инна Ляхова.Нынешняя ситуации с коронавирусом затронула все категории населения. Она слишком серьезная, чтобы человек оставался невозмутимым. Беспокойство испытывают даже самые волевые и убежденные, привыкшие самостоятельно справляться с любыми проблемами.«Не нужно контролировать то, что вы не в состоянии контролировать, — порекомендовала Инна Ляхова, — отдайте ситуацию специалистам, которые могут на нее влиять — это врачи, представители органов власти. Живите сегодняшним днем».Психолог посоветовала в непонятных, сильно тревожащих обстоятельствах отделять себя от тревожных эмоций. Для этого следует идентифицировать себя в своем теле, ощутить его реальные физические границы. Можно потопать ногами, чтобы почувствовать опору, или поерзать на стуле, ощущая его твердость и надежность. Если это не помогает, можно начать перечислять предметы, попавшие в поле зрения, повторяя это до тех пор, пока не успокоитесь.«Нужно противостоять панике всеми доступными способами», — подчеркнула Ляхова.Паника — это состояние сильного и безотчетного страха. Она заразна и в век информационных технологий распространяется стремительно. Наиболее опасна коллективная паника, в которую втянуто много людей. Именно она способна нанести вред психологический вред себе и другим.Простой пример, картинка с графиком распространения коронавируса у многих вызовет дрожь в теле, учащенное дыхание и сердцебиение. Возникает неосознанное желание бежать куда-то, чтобы спрятаться и защитить себя. Сейчас любая информация, даже ложная, находит своих слушателей и жертв моментально. В данном случае совет — дайте себе отчет, что реагируете вы не на реальную угрозу, а всего лишь на фото в интернете.«Постарайтесь отвлечься на текущие дела, — дает совет психолог, — устройте себе информационный детокс. Особенно это касается тех людей, которые легко поддаются панике».