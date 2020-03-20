Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек, более 9 тысяч умерли

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, более 9 тысяч человек умерли. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 20 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



«Каждый день COVID-19 достигает новой трагической отметки. ВОЗ сообщили о свыше 210 тысячах заболевших, а свыше 9 тысяч человек скончались», - сказал Гебрейесус, передает РИА Новости.

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. В России COVID-19 заболели 253 человека.



