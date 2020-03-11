Итоги 10 марта: более 4000 человек заражены, 200 больных скончались
Во Всемирной организации здравоохранения подвели печальные итоги прошедших суток. За 10 марта текущего года коронавирусом по всему миру заразились более четырех тысяч человек. За это же время от COVID-19 умерли 203 пациента. По состоянию на 11 марта, количество больных коронавирусом по всему миру составляет 113702 человек.
Наибольшее количество зараженных по-прежнему находятся в Китае - около 80 тысяч человек. Однако за последние сутки в стране умерли от коронавируса только 17 человек. В остальном мире недуг стал причиной смерти 186 больных.
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