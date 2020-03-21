Число зараженных коронавирусом превысило четверть миллиона человек, а случаев смерти - 11 000
Более четверти миллиона случаев нового коронавируса было зарегистрировано в мире, согласно подсчетам, собранным в 17:00 по Гринвичу в пятницу на основе официальных источников.
В 163 странах и территориях зарегистрировано не менее 256 296 случаев инфицирования и 11 015 случаев смерти. В Китае, где вирус впервые появился в декабре, зарегистрировано 80 976 случаев, в том числе 3248 смертей. Италия понесла наибольшее количество потерь - 4032 из 4721 случая смерти.
"Количество диагностированных случаев отражает лишь часть фактического числа инфекций, поскольку во многих странах тестируются только те из них, у которых симптомы наиболее тяжелые", - сообщает MedicalXpress.
Италия ставит новый рекорд смертностиЧисло смертей от коронавируса в Италии, наиболее пострадавшем государстве в мире, в пятницу превысило 4000 человек. Это заставило правительство выступить с предупреждением о введение еще более жестких и агрессивных мер.
Правительства и центральные банки продолжают вкладывать огромные суммы в сдерживание экономического падения, надеясь, что глобальный экономический спад из-за коронавируса каким-то образом удастся избежать.
Президент США Дональд Трамп приветствовал решения губернаторов Нью-Йорка и Калифорнии о том, чтобы приказать жителям оставаться дома, но сказал, что не считает необходимым общенациональное закрытие страны в связи с коронавирусом.
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