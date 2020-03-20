В китайском городе Ухань впервые не зарегистрировали новые случаи коронавируса

В четверг в Китае произошло важное событие. Впервые с момента, как началась вспышка нового коронавируса, в не было зарегистрировано новых случаев в городе Ухань. Однако прогресс страны может быть под угрозой из-за «завоза» вируса.По данным Национальной комиссии по здравоохранению, в Ухане, где вирус впервые появился в декабре, впервые нет новых случаев. 11-миллионный город оказался в карантине 23 января. Спустя несколько дней была заблокирована провинция Хубэй.В целом по стране были введены жесткие меры по ограничению общественных собраний. Но есть опасения по поводу второй волны инфицирования из-за «завозных случаев». В среднем в Китай каждый день летает 20 тыс. человек.Пекин и другие регионы требуют, чтобы большинство прибывающих из-за рубежа проходили 14-дневный карантин в специально отведенных отелях.На данный момент зарегистрировано более 80,9 тыс. случаев по всей стране. Из них 3,2 тыс. закончились смертью.