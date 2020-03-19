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Италия сообщает о 475 новых случаях смерти от коронавируса - самое большое количество жертв за день

Италия сообщает о 475 новых случаях смерти от коронавируса - самое большое количество жертв за день

В среду в Италии было зарегистрировано 475 новых случаев смерти от нового коронавируса, что стало самым высоким официальным показателем за один день среди всех стран.

Общее число смертей в Италии достигло 2978, более половины всех случаев было зарегистрировано за пределами Китая, в то время как число инфекций составило 35,713.
Предыдущий рекорд - 368 смертей был зафиксирован в Италии в воскресенье.

Скорость заражения и появления смертельных случаев коронавируса продолжает расти, несмотря на то, что уже вторую неделю страна под строгой изоляцией (карантин), чиновники призвали граждан иметь веру и остаться сильными.
«Главное - не сдаваться», - заявил на пресс-конференции, транслируемой по телевидению на национальном уровне, глава Итальянского национального института здравоохранения Сильвио Брусаферро. - Потребуется несколько дней, прежде чем мы увидим преимущества» мер по сдерживанию с помощью карантина. Мы должны сохранить эти меры, чтобы увидеть их эффект и, прежде всего, защитить наиболее уязвимых».

Введенный в действие 12 марта, закрытие большинства итальянских предприятий и запрет на проведение публичных собраний из-за распространения коронавируса истекает 25 марта. Но закрытие школ и другие меры, такие как запрет посещения фанатами спортивных мероприятий, должны продлиться до 3 апреля.

В среду высокопоставленный правительственный министр намекнул, что закрытие образовательных учреждений продлится до следующего месяца (если не дольше).

Распределение смертей от коронавируса по регионам Италии

Показатели оставались стабильными - две трети смертей (1959 человек) были зарегистрированы в северной части Ломбардии вокруг Милана, итальянской финансовой и модной столицы.

В соседней Болонье, регионе Эмилия-Романья, погибло 458 человек, а в регионе Пьемонт в Турине - 154 человека. В Лацио в Риме - 32 человека и 724 инфекции.

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Теги : коронавирус
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