На Ставрополье главного инфекциониста уличили в заражении окружающих коронавирусом
Против врача Ирины Санниковой, скрывшей поездку в Испанию, возбуждено уголовное дело.
Против главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Ставропольского Минздрава Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело. Чиновница, не желая афишировать свою поездку в Испанию на 8 марта, не удалилась по приезду в самоизоляцию, а вышла на работу. Целую неделю женщина, прекрасно знающая об угрозе заражения в силу своего образования и должности, контактировала с десятками людей. Она принимала участие в совещаниях, научных конференциях и даже вела лекции о борьбе с коронавирусом.
При этом сама Ирина Санникова знала, что нарушает закон, но не смогла заставить себя признаться в посещении страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Видимо, она очень не хотела, чтобы у правоохранительных органов или руководства возникли ненужные вопросы. В соответствии с приказом Ставропольского медицинского университета, где также работала Санникова, она должны была информировать проректора обо всех поездках за границу, но не сделала этого.
Увы, скрыть преступление Санниковой не удалось. Уже 17 марта, через десять дней после возвращения она почувствовала себя плохо, а взятые анализы показали наличие COVID-19. Теперь против нее возбуждено уголовное дело по факту нарушения предписанного законом двухнедельного карантина. Краеого инфекциониста подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией» и ч. 1 ст. 293 УК «Халатность».
Всего правоохранители Ставропольского края возбудили несколько дел в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из стран, где свирепствует пандемия. Информацию об этом подтвердил зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.
Губернатор региона Владимир Владимиров назвал Санникову безответственной и пообещал «спросить с нее», как только она выздоровеет. Сама нарушительница свою вину уже признала.
МедикФорум сообщал ранее, что медицинские специалисты совместно с сотрудниками Роспотребнадзора отслеживают состояние здоровья людей, прибывающих в Ставропольский край из Китая и Италии.
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