Глава Ставрополья сказал усилить контроль за состоянием здоровья жителей

– За минувшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ на Ставрополье сократилось на 2%, – сказал министр Виктор Мажаров.

- Я обращаюсь ко всем ставропольцам: временно воздержитесь от зарубежных поездок. Не пренебрегайте мерами профилактики. Прошу всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих, – подчеркнул губернатор Ставропольского края.