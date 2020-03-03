Глава Ставрополья сказал усилить контроль за состоянием здоровья жителей
МедикФорум стало известно, что в Ставропольском крае губернатор Владимир Владимиров провёл еженедельное рабочее совещание с членами Правительства и руководителями органов исполнительной власти региона. Совещание стало выездным и прошло в городе Невинномысске.
Основной темой на повестке совещания стала эпидемиологическая ситуация на Ставрополье и поручение губернатора края по усилению мер профилактики острых респираторных вирусных инфекций среди жителей региона.
Министр здравоохранения Ставропольского края доложил, что число случаев заболевания респираторными вирусными инфекциями продолжает снижаться и в целом ниже, чем на аналогичный период прошлого года.
– За минувшую неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ на Ставрополье сократилось на 2%, – сказал министр Виктор Мажаров.
В общем, с целью профилактики распространения заболеваний в регионе закрыты на карантин три школы, два детских сада. Временно приостановлены учебные занятия в 18 классах отдельных образовательных учреждений и пяти группах детских садов.
Помимо этого на совещании глава края Владимир Владимиров заострил внимание на увеличении числа заболевших и расширении географии распространения коронавируса в мире.
- Я обращаюсь ко всем ставропольцам: временно воздержитесь от зарубежных поездок. Не пренебрегайте мерами профилактики. Прошу всех ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих, – подчеркнул губернатор Ставропольского края.
В ходе совещания региональному министерству здравоохранения поручено обратить особое внимание на людей, прибывающих на Ставрополье из-за границы. А также училить информационную кампанию о мерах профилактики нового коронавируса.
На сегодняшний день в крае случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, а медицинские специалисты совместно с сотрудниками Роспотребнадзора отслеживают состояние здоровья людей, прибывающих в Ставропольский край из Китая и Италии.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье пытались завести запрещённый сыр.
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