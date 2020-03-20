Немецкие вирусологи назвали новые симптомы коронавируса

Специалисты совершили обход заразившихся пациентов и попросили их описать свое состояние в период заболевания. Благодаря этому врачам удалось установить дополнительные сопутствующие симптомы коронавирусной инфекции.Результаты исследований, полученных в китайском городе Шэньчжэнь также говорят о том, что 91% заразившихся коронавирусом в разной степени испытывали эти симптомы, сопровождавшиеся сухим кашлем и иногда лихорадкой.На сегодняшний день в Германии подтверждено 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Германия по этому показателю на пятом месте, а на первом по числу заболевших – Китай, затем Италия, Иран и Испания.