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Немецкие вирусологи назвали новые симптомы коронавируса

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Специалисты совершили обход заразившихся пациентов и попросили их описать свое состояние в период заболевания. Благодаря этому врачам удалось установить дополнительные сопутствующие симптомы коронавирусной инфекции.

Как сообщили медики, почти две трети больных упомянули о потери обоняния и вкуса. Такие проявления наблюдались у них несколько дней. Кроме того, в 30% процентах случаев пациенты страдали от диареи. Результаты исследований, полученных в китайском городе Шэньчжэнь также говорят о том, что 91% заразившихся коронавирусом в разной степени испытывали эти симптомы, сопровождавшиеся сухим кашлем и иногда лихорадкой.

На сегодняшний день в Германии подтверждено 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Германия по этому показателю на пятом месте, а на первом по числу заболевших – Китай, затем Италия, Иран и Испания.
Теги : коронавирус, симптомы заболевания, симптомы коронавируса, новые симптомы, Германия
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