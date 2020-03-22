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Медик назвала еще один способ защиты от нового коронавируса

мыло

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что мытье носа с мылом препятствует распространению вирусов на слизистую носоглотки. Она отметила, что содержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой, особенно эффективно в этом плане хозяйственное мыло.


Врач добавила, что постоянное мытье мылом нарушает иммунитет кожи и ее рН-баланс и вызывает сухость.


«Для того чтобы этого не произошло, сразу после промывания стоит смазать нос ароматическим маслом. Например, перечной мяты, корицы, гвоздики — они обладают противовоспалительным эффектом и тоже могут помочь в борьбе с болезнью. Если таких масел под рукой нет, можно использовать хоть оливковое. Или, например, детский крем, оксолиновую мазь», — сказала врач.


Сама Алексеева использует обычное белое банное мыло. Вернувшись домой с улицы, она моет руки по локоть, а также лицо, шею, уши и нос — оставляет их намыленными на две-три минуты, сообщает «Вечерняя Москва».

Теги : коронавирус, врач, способы защиты
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