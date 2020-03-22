Почти миллиард человек во всем мире находятся на карантине из-за коронавируса

«Это время общей национальной жертвы, время ценить близких», - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. - У нас будет великая победа».

«Вертолеты предоставят нам широкое видение и панорамный обзор ситуации в реальном времени, чтобы помочь направлять патрули на местах», - сказал источник в национальной полиции.

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