22-03-2020 12:24 - Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности22-03-2020 12:14 - От вирусов может защитить простой и недорогой продукт22-03-2020 11:58 - Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом22-03-2020 11:35 - Почти миллиард человек во всем мире находятся на карантине из-за коронавируса22-03-2020 10:40 - Китай не сообщает о новых случаях коронавируса 3 дня подряд, но растет число инфицированных из-за рубежа22-03-2020 02:00 - Французский ученый назвал препарат, лишающий коронавирус способности заражать за 6 дней22-03-2020 00:25 - Медик назвала еще один способ защиты от нового коронавируса22-03-2020 00:15 - В Москве закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки из-за риска распространения COVID-1921-03-2020 23:56 - Митрополита Кифирского арестовали за службу в храме во время карантина в Греции21-03-2020 23:40 - Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 266 тысяч, умерли более 11 тысяч человек21-03-2020 23:18 - Немецкие вирусологи: угроза заражения коронавирусом от смартофонов преувеличена21-03-2020 23:13 - Врач, переболевшая коронавирусом, рассказала о симптомах и способе лечения21-03-2020 21:36 - Медик из Италии развеял популярный миф о коронавирусе21-03-2020 19:28 - Королевская поддержка: Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что нужно делать при коронавирусе21-03-2020 19:17 - Китай не сообщает о новых случаях коронавируса 3 дня подряд, но растет число инфицированных из-за рубежа

Почти миллиард человек во всем мире находятся на карантине из-за коронавируса

Почти миллиард человек во всем мире находятся на карантине из-за коронавируса

В субботу во всем мире почти один миллиард человек в мире не смогли выйти по привычным делам из-за карантина: число погибших от коронавируса превысило 12 000 человек и правительства стран вводят все более жесткие меры.

Число погибших от вируса превысило 12 000 человек во всем мире, поскольку Италия, пострадавшая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе, регистрирует третий день подряд рекордное количество смертей за сутки, а Испания сообщила о 32-процентном всплеске новых смертей.

«Это время общей национальной жертвы, время ценить близких», - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. - У нас будет великая победа».

Во Франции представители полиции заявили, что были развернуты вертолеты и беспилотники, чтобы поддержать попытки правительства держать людей в домах на карантине.
«Вертолеты предоставят нам широкое видение и панорамный обзор ситуации в реальном времени, чтобы помочь направлять патрули на местах», - сказал источник в национальной полиции.

Китайский шаблон карантина

Жесткие меры по ограничению свободы и карантина следуют шаблону, установленному Китаем, поскольку локализация, введенная в провинции Хубэй (столица - город Ухань), похоже, окупилась.

На Европу приходится более половины смертей в мире, связанных с коронавирусом COVID-19. Однако трудно получить точные цифры: многие из тех, кто умирает, страдают от других болезней, а уровень заражения неясен из-за недостаточного тестирования.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус, карантин
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Мифы и факты о коронавирусе: симптомы, температура, уровень смертности
От вирусов может защитить простой и недорогой продукт
Автозаводы Канады будут производить медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом