Почти миллиард человек во всем мире находятся на карантине из-за коронавируса
В субботу во всем мире почти один миллиард человек в мире не смогли выйти по привычным делам из-за карантина: число погибших от коронавируса превысило 12 000 человек и правительства стран вводят все более жесткие меры.
Число погибших от вируса превысило 12 000 человек во всем мире, поскольку Италия, пострадавшая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе, регистрирует третий день подряд рекордное количество смертей за сутки, а Испания сообщила о 32-процентном всплеске новых смертей.
«Это время общей национальной жертвы, время ценить близких», - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. - У нас будет великая победа».
Во Франции представители полиции заявили, что были развернуты вертолеты и беспилотники, чтобы поддержать попытки правительства держать людей в домах на карантине.
«Вертолеты предоставят нам широкое видение и панорамный обзор ситуации в реальном времени, чтобы помочь направлять патрули на местах», - сказал источник в национальной полиции.
Китайский шаблон карантинаЖесткие меры по ограничению свободы и карантина следуют шаблону, установленному Китаем, поскольку локализация, введенная в провинции Хубэй (столица - город Ухань), похоже, окупилась.
На Европу приходится более половины смертей в мире, связанных с коронавирусом COVID-19. Однако трудно получить точные цифры: многие из тех, кто умирает, страдают от других болезней, а уровень заражения неясен из-за недостаточного тестирования.
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