Смертность от коронавируса в Италии достигает почти 800 человек в день
В субботу Италия сообщила о 793 новых случаях смерти от коронавируса, а общее число смертельных случаев составило 4825 - 38,3 процента от общего числа в мире. Количество новых инфицированных коронавирусом выросло на 6557 до 53 578, что является еще одним "мировым рекордом".
Общее число погибших в северных районах Ломбардии вокруг Милана превысило 3000 человек. На долю региона приходится почти две трети погибших в Италии.
С пятницы в Италии зарегистрировано 1420 смертей, что является мрачной цифрой, свидетельствующей о том, что пандемия прорывается через различные меры правительства по сдерживанию и социальному дистанцированию.
Средиземноморская страна с населением в 60 миллионов человек находится на карантине с 12 марта: публичные собрания запрещены, а большинство магазинов закрыты.
В субботу на улицах Рима работала полиция, которая проверяла документы и штрафовала тех, кто находился на улице без уважительной причины. Бегунов попросили бегать вокруг квартала их домов, парки и пляжи закрыты, а правительство в Риме готовиться продлить закрытие школ.
Статистика смертельных случаевНациональный институт здравоохранения сообщил, что средний возраст жертв коронавируса составляет 78,5 года, а средний возраст инфицированных - 63 года.
98,8% умерших от коронавируса имели как минимум одно ранее существовавшее заболевание.
За цифрами Италии пристально следят другие правительства, пытаясь сформулировать быстрый ответ на быстро разворачивающийся кризис.
«Пожилые люди должны оставаться дома, они наиболее уязвимы. Если вы не будете следовать всем (государственным) мерам, вы все усложните», - заявил журналистам глава МКС Сильвио Брусаферро.
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