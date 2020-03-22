В России заговорили об ужесточении карантина
Скорость распространения инфекции в стране уже соответствует европейским государствам.
Власти России задумались об ужесточении правил карантина. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Уже сейчас скорость распространения инфекции в нашей стране математически сравнимо с тем, что происходит в Испании, Германии, Франции и Великобритании. Ежедневный прирост инфицированных доходит до 33% при сопоставимом количестве заболевших.
Чтобы не усугубить ситуацию следует принять решительные меры по карантину. Примерно такие, как в Сингапуре, Японии и Южной Корее, где сдерживать распространение инфекции удается в основном за счет жесткой дисциплины.
Правда, для этого потребуется еще и наращивание тестирования контактировавших с заболевшими, чтобы потом отправлять их во временную изоляцию.
В правительстве считают, что у России пока есть запас времени, чтобы успеть принять такие жёсткие меры, которые помогут в борьбе с COVID-19.
Основными шагами, которые предстоит сделать, это повысить информирование населения об угрозе, предпринять некоторую модернизацию здравоохранения и экономики. Несомненно, в этом пригодится опыт других стран, уже введших на своих территория повальный карантин, изоляцию заболевших, закрывших границы и отменивших вообще все массовые мероприятия.
Чуть позже в информационно-коммуникационном центре сообщили, что информация о том, что власти РФ якобы склоняются к введению в России мер по ужесточению карантина в связи с коронавирусом, не соответствует действительности.
Кстати, в Греции митрополита Кифирского Серафима арестовали на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина, в отношении него возбудили дело. Правительство Греции для ограничения распространения коронавируса в период пандемии запретило проводить все богослужения во всех местах поклонения.
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