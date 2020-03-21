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Коронавирус довел донских коммунальщиков до онлайна

Коронавирус довел донских коммунальщиков до онлайна

Специалисты из разных сфер деятельности, на волне опасности заражения COVID-19, переводят абонентские службы на дистанционные контакты с клиентами.

Службы ЖКХ, выполняя предписания Роспотребнадзора по защите о распространения коронавируса среди населения, поспешили напомнить, что общаться с ними можно и дистанционно. На электронный документооборот с организациями и предпринимателями перешел «Ростовводоканал. Для этого предприятиям-потребителям нужно зарегистрироваться в специальном сервисе.

О возможности онлайн-оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов сообщает региональный оператор «Чистый город», это можно сделать на его сайте или на портале банка. Для забывчивых существует система автоплатеж.

В настоящий момент уже немало потребителей давно оплачивают услуги ЖКХ в интернете. В этой системе масса плюсов, но есть и минусы. Перевод денег со счета на счет может задерживаться из-за технических сбоев на сайте банка или компании ЖКХ. Можно допустить ошибку и перечислить средства на чужой счет. Кроме того, некоторые категории граждан, чаще всего пожилые люди, не приемлют виртуальные расчеты. Им привычнее отправиться в банковский офис и оплатить бумажные квитанции, получив бумажное подтверждение платежа.

Тем не менее, банки занялись активной пропагандой безналичного денежного обращения. Сбербанк вообще не рекомендует брать в руки наличность, пугая инфекциями. Лучше всего расплачиваться картой или делать переводы на сайте, советуют сотрудники банка.

Пытается воспользоваться ситуацией с пандемией и «Почта России», предлагающая доставку на дом продуктов и других товаров. Дополнительная нагрузка курьеров ложится на плечи почтальонов.
Теги : коронавирус, онлайн, карантин, бесконтактная оплата
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