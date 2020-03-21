Коронавирус довел донских коммунальщиков до онлайна

Специалисты из разных сфер деятельности, на волне опасности заражения COVID-19, переводят абонентские службы на дистанционные контакты с клиентами.Службы ЖКХ, выполняя предписания Роспотребнадзора по защите о распространения коронавируса среди населения, поспешили напомнить, что общаться с ними можно и дистанционно. На электронный документооборот с организациями и предпринимателями перешел «Ростовводоканал. Для этого предприятиям-потребителям нужно зарегистрироваться в специальном сервисе.О возможности онлайн-оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов сообщает региональный оператор «Чистый город», это можно сделать на его сайте или на портале банка. Для забывчивых существует система автоплатеж.В настоящий момент уже немало потребителей давно оплачивают услуги ЖКХ в интернете. В этой системе масса плюсов, но есть и минусы. Перевод денег со счета на счет может задерживаться из-за технических сбоев на сайте банка или компании ЖКХ. Можно допустить ошибку и перечислить средства на чужой счет. Кроме того, некоторые категории граждан, чаще всего пожилые люди, не приемлют виртуальные расчеты. Им привычнее отправиться в банковский офис и оплатить бумажные квитанции, получив бумажное подтверждение платежа.Тем не менее, банки занялись активной пропагандой безналичного денежного обращения. Сбербанк вообще не рекомендует брать в руки наличность, пугая инфекциями. Лучше всего расплачиваться картой или делать переводы на сайте, советуют сотрудники банка.Пытается воспользоваться ситуацией с пандемией и «Почта России», предлагающая доставку на дом продуктов и других товаров. Дополнительная нагрузка курьеров ложится на плечи почтальонов.