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Исследование: ходьба - естественный метод против гипертонии

Исследование: ходьба - естественный метод против гипертонии

Гипертония является одним из основных факторов риска серьезных сердечно-сосудистых состояний - болезни сердца, инфаркт и инсульт. Одним из способов предотвращения гипертонии является регулярная физическая нагрузка, и новое исследование добавляет доказательства того, что ходьба помогает сохранить здоровье сердца и сосудов.

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, выявило связь между тем, сколько человек ходит каждый день, и уровнем артериального давления.

Исследование: ходьба против гипертонии

Они изучили данные, полученные от 638 участников, зарегистрированных в Framingham Heart Study. Участники носили Apple Watch каждый день, по крайней мере, 5 часов.
Умные часы записывали количество шагов, которые они делали ежедневно. Добровольцы регистрировали артериальное давление дома на протяжении исследования, которое длилось 5 месяцев.

Результаты: чем больше ходьбы, тем лучше

Исследователи обнаружили (после учета возможных смешивающих факторов), что на каждые 1000 шагов, которые участник совершал в день, систолическое артериальное давление снижалось на 0,45 балла ниже.

Это говорит о том, что у человека, делающего 10000 шагов в день, систолическое давление на 2,25 балла ниже, чем у человека, который делает 5000 шагов.

Хотя исследование было обсервационным, не ставило целью выяснить причинно-следственные связи, ученые утверждают, что оно дополняет доказательства, что ходьба и регулярная физическая активность помогает защитить здоровье сердца и уменьшить гипертонию.

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Теги : гипертония, ходьба
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Исследование: ходьба - естественный метод против гипертонии