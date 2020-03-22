Исследование: ходьба - естественный метод против гипертонии
Гипертония является одним из основных факторов риска серьезных сердечно-сосудистых состояний - болезни сердца, инфаркт и инсульт. Одним из способов предотвращения гипертонии является регулярная физическая нагрузка, и новое исследование добавляет доказательства того, что ходьба помогает сохранить здоровье сердца и сосудов.
Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, выявило связь между тем, сколько человек ходит каждый день, и уровнем артериального давления.
Исследование: ходьба против гипертонииОни изучили данные, полученные от 638 участников, зарегистрированных в Framingham Heart Study. Участники носили Apple Watch каждый день, по крайней мере, 5 часов.
Умные часы записывали количество шагов, которые они делали ежедневно. Добровольцы регистрировали артериальное давление дома на протяжении исследования, которое длилось 5 месяцев.
Результаты: чем больше ходьбы, тем лучшеИсследователи обнаружили (после учета возможных смешивающих факторов), что на каждые 1000 шагов, которые участник совершал в день, систолическое артериальное давление снижалось на 0,45 балла ниже.
Это говорит о том, что у человека, делающего 10000 шагов в день, систолическое давление на 2,25 балла ниже, чем у человека, который делает 5000 шагов.
Хотя исследование было обсервационным, не ставило целью выяснить причинно-следственные связи, ученые утверждают, что оно дополняет доказательства, что ходьба и регулярная физическая активность помогает защитить здоровье сердца и уменьшить гипертонию.
Медикфорум писал, почему ожирение вызывает гипертонию.
Оставить комментарий