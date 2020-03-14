Помогает ли витамин D не заразиться коронавирусом?
Витамин D помогает повысить иммунитет, состояние которого играет ключевую роль в том, заразится или нет человек коронавирусом.
Как сообщает MedikForum.ru, по данным The Health Site научные исследования подтверждают значимость витамина D в деле укрепления иммунной системы, защищающей организм от различных заболеваний, включая респираторной инфекции, вызываемые коронавирусом.
Таким образом, считают ученые, витамин D можно рассматривать как средство, помогающее не заразиться коронавирусом (хотя и не являющееся панацеей).
Новый коронавирус провоцирует респираторную инфекцию, проявляющуюся симптомами, напоминающими простуду, грипп. Исследователями была установлена связь между дефицитом витамина D и инфекциями дыхательных путей, такими как бронхит или простуда. Фактически, витамин D поддерживает иммунную систему организма сильной, что крайне важно для борьбы с микробами, поражающими легкие и дыхательную систему в целом. Вероятно, поэтому некоторые эксперты считают, что он может быть эффективным против коронавируса.
«Риск инфекции дыхательных путей уменьшается, если вы принимаете 4000 МЕ витамина D каждый день. Также было установлено, что состояние людей, страдающих ХОБЛ (хроническое заболевание легких), значительно улучшается после приема добавок витамина D в течение года. Ряд экспертов утверждают, что дефицит витамина может увеличить шансы заполучить респираторные инфекции, включая коронавирус», - рассказал источник.
Как получить достаточно витамина D? Лучший источник – солнечный свет. Другие: сыр, яичные желтки, апельсиновый сок, соевое молоко, красная рыба. С аптечными добавками, содержащими витамин, важно не переусредствовать, их избыток провоцирует развитие опасных состояний.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление витамина D было рекомендовано в виде одной из профилактических мер против нового коронавируса врачом из Германии Михаэлем Фельдом.
Оставить комментарий