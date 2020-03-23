Въезд в Москву могут закрыть. Полиция разрабатывает план комендантского часа
Полиция приступила к разработке плана по ограничению перемещений в российскую столицу. Правоохранители отрабатывают меры на случай введения комендантского часа в Москве и полного запрета на въезд в город. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в МВД. По информации издания, соответствующее поручение дал глава московского управления МВД Олег Баранов.
Соответствующее распоряжение было разослано руководителям районных главков. Документ подписан 19 марта. В приказе утверждается, что МВД приступило к разработке плана на случай ограничения въезда и введения комендантского часа в Москве. К этому планируют привлечь силы столичной городской народной дружины и силы Нацгвардии.
Напомним, ранее СМИ уже распространяли информацию о том, что в России якобы планируют ужесточить карантин из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции. Однако позже Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опроверг эти данные. Там указали на то, что принятых мер хватает для обеспечения эпидемиологической безопасности в стране.
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