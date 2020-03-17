Из-за угрозы заражения коронавирусом, все вузы Нижегородской области переходят с 18 марта 2020 года на дистанционное обучение
В ходе оперативного совещания при губернаторе и правительстве нижегородского региона, в первую очередь собравшиеся обсудили меры по противодействию распространения коронавируса.
В итоге властями было вынесено решение, что с 18 марта 2020 года на дистанционный формат обучения должны перейти все высшие учебные заведения Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции сделал заявление глава региона Глеб Никитин:
– Мы сегодня общались с ректорами всех вузов, попросили их организовать не только дистанционный образовательный процесс, но и занять студентов воспитательной работой. Вузы уже сейчас обмениваются подобной практикой. Необходимо организовать процесс так, чтобы студенты, а их у нас в городе много, могли не только учиться, но и дистанционно работать,
– сказал губернатор.
При этом глава региона отметил, что с 18 марта 2020 года уходят на весенние каникулы все областные учреждения дополнительного образования.
– Если основные учебные организации переносят каникулы, то учреждения дополнительного образования также должны перейти на каникулярный формат, иначе мы никак не снимем риски распространения инфекции,
– сказал Глеб Никитин.
Региональный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции, кроме прочего, рекомендовал отменить ярмарки вакансий: приостановить их действие планируют вплоть до особых распоряжений. Эта мера не кажется региональным властям излишней, поскольку через мета проведения подобных мероприятий проходит более 1000 посетителей ежедневно.
Ранее, 14 марта 2020 года глава нижегородского региона подписал указ о введении в области особых мер для снижения рисков заражения коронавирусом.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что cостояние единственной нижегородки с коронавирусом не вызывает опасений.
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