Из-за угрозы заражения коронавирусом, все вузы Нижегородской области переходят с 18 марта 2020 года на дистанционное обучение

– Мы сегодня общались с ректорами всех вузов, попросили их организовать не только дистанционный образовательный процесс, но и занять студентов воспитательной работой. Вузы уже сейчас обмениваются подобной практикой. Необходимо организовать процесс так, чтобы студенты, а их у нас в городе много, могли не только учиться, но и дистанционно работать,

– Если основные учебные организации переносят каникулы, то учреждения дополнительного образования также должны перейти на каникулярный формат, иначе мы никак не снимем риски распространения инфекции,