"Ковидиот": придумано название для тех, кто запасается гречкой и туалетной бумагой
Словарь английского сленга Urban Dictionary пополнился новым словом. Лингвисты придумали как называть людей, которые поддались всеобщей панике и начали закупаться гречневой крупой, туалетной бумагой и другими товарами из-за пандемии коронавируса. Таким людей назвали "Covidiot" (в переводе на русский язык "Ковидиот"). Это сочетание слов "COVID" (название штамма коронавируса) и "идиот".
Напомним, ранее российские торговые сети сообщили о возросшем спросе на гречневую крупу, туалетную бумагу и другие товары первой необходимости. Более того, поставщики гречки уже объявили о том, что в скором времени оптовые закупочные цены на крупу увеличатся на 20% из-за возросшего спроса.
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