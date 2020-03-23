"Ковидиот": придумано название для тех, кто запасается гречкой и туалетной бумагой

Напомним, ранее российские торговые сети сообщили о возросшем спросе на гречневую крупу, туалетную бумагу и другие товары первой необходимости. Более того, поставщики гречки уже объявили о том, что в скором времени оптовые закупочные цены на крупу увеличатся на 20% из-за возросшего спроса.