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Питерский художник призвал к спокойствию с помощью крупы и туалетной бумаги

Питерский художник призвал к спокойствию с помощью крупы и туалетной бумаги

Для этого ему пришлось купить последнюю гречку в близлежащем магазине.

На волне психологической паники по поводу коронавируса и массового закупания в магазинах гречки и туалетной бумаги, питерский художник Loketski сделал инсталляцию на металлическом заборе в районе Парнас, призвав всех к спокойствию.

В качестве расходного материала художник использовал все ту же гречку, рис, туалетную бумагу и спички, вызывающие повышенный ажиотаж среди населения. В своем Instagram Loketski признался, что для художественного произведения ему пришлось купить последнюю гречку и рис в близлежащем магазине, но ее не хватило и пришлось пожертвовать собственными запасами.

«Мой лозунг из гречки и риса призван показать людям, что не нужно бежать сломя голову и скупать все на свете. Если не паниковать, то всем всего хватит: и бумаги, и спичек, и сахара, и всего остального», — сказал художник.

Инсталляция носила название «Спокойствие», собственно, именно это слово и было написано на заборе. Продержалось произведение искусства не более 15 минут, после чего местные дворники оперативно срезали его и унесли в свою подсобку.

МедикФорум писал, что немецкое издание Suddeutsche Zeitung опубликовало статью, в которой жителей Германии призывают отказаться от использования туалетной бумаги. Такой отказ поспособствует спасению окружающей среды, - в частности, он может снизить активность вырубки деревьев.

Согласно данным, приведенным в публикации, среднестатистическая немецкая семья расходует ежегодно 93 рулона туалетной бумаги. Отказавшись от использования бумаги, немцы смогут сберечь больше деревьев, утверждает колумнист издания Лара Тиде.
Теги : паника, коронавирус
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