Опубликованы продукты, которые можно есть ночью без вреда для здоровья

Специалисты рекомендуют есть в вечернее и ночное время свеклу, поскольку в ней содержится большое количество бетаина. Это вещество регулирует жировой обмен в организме. Чем его больше - тем эффективнее организм сжигает лишний вес. Не вызовет негативных последствий и употребление белка, в частности вареных яиц. Однако необходимо помнить о высоком содержании холестерина в желтке.Творог содержит микроэлементы, которые способствуют улучшению пищеварения. Его активно употреблять те, кто хочет похудеть и сохранить фигуру. Обезжиренный творог можно употреблять в любое время, поскольку он считается одним из самых диетических продуктов.