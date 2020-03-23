Опубликованы продукты, которые можно есть ночью без вреда для здоровья
Перекус ночью - это не преступление. Многие люди вынуждены принимать еду ночью из-за рабочего графика. Важно не время приёма пищи, а сама пища. Диетологи назвали продукты, которые можно употреблять в ночное время суток без побочных эффектов для организма.
Специалисты рекомендуют есть в вечернее и ночное время свеклу, поскольку в ней содержится большое количество бетаина. Это вещество регулирует жировой обмен в организме. Чем его больше - тем эффективнее организм сжигает лишний вес. Не вызовет негативных последствий и употребление белка, в частности вареных яиц. Однако необходимо помнить о высоком содержании холестерина в желтке.
Творог содержит микроэлементы, которые способствуют улучшению пищеварения. Его активно употреблять те, кто хочет похудеть и сохранить фигуру. Обезжиренный творог можно употреблять в любое время, поскольку он считается одним из самых диетических продуктов.
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