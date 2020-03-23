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Прощай, Турция: в Ростовской области закрыли последние международные рейсы

Прощай, Турция: в Ростовской области закрыли последние международные рейсы

До сегодняшнего дня улететь из аэропорта Платов еще можно было в Ереван и Стамбул.

Из-за угрозы распространения коронавируса Росавиация с 23 марта запретила все международные рейсы из региональных аэропортов. Под запрет попал и ростовский аэропорт Платов из которого до недавнего времени еще можно было улететь в Ереван и Стамбул.

В пресс-службе Платова пояснили, что последними открытыми международными направлениями из Ростова были Армения и Турция. Теперь и эти страны закрыты для ростовчан.

— Запрет не распространяется на чартерные рейсы, но только в том случае, если речь идёт о вывозе граждан России. С сегодняшнего дня открытым для международного сообщения остаётся только московский аэропорт Шереметьево, — пояснила представитель Платова Ксения Бурменко.

Теперь правом осуществлять международные перевозки обладает единственный аэропорт в России – Шереметьево. Сколько продлится запрет для региональных воздушных гаваней – не известно.

По данным на 22 марта на территории Ростовской области не зарегистрировано ни одного лабораторно подтверждённого случая заражения коронавирусом. При этом под наблюдением врачей находится 761 человек. За сутки список увеличился более, чем на 350 человек.
Теги : международные рейсы, коронавирус, аэропорт
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