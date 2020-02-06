Что делается в мире для остановки пандемии китайского вируса
США запретили все поездки через Китай на территорию своей страны. Италия отменила все авиарейсы, а в Австралии для карантина выделили целый остров.
Китайский коронавирус инфицировал более 25 000 человек и убил более 550. Заболевшие выявлены на территории 28 стран, включая Россию, но разные государства сдерживают его нашествие по-разному. К примеру, власти Таиланда официально признали, чтоничего не могут сделать в этом вопросе, так как в их стране самыми многочисленными являются китайские туристы. В Таиланде сейчас 19 заболевших официально. В России китайские туристы также представляют самую большую группу, и власти нашей страны предприняли соответствующие меры. После того, как Китай временно заморозил отправку организованных туристических групп по всему миру, власти России чисто технически также временно запретили их прием из Китая. Сегодня рейсы из Поднебесной принимает только аэропорт "Шереметьево", все самолеты садятся в один терминал, а пассажиров встречают эксперты Роспотребнадзора. Они проводят обследование пассажиров. При вылете из Китая также во всех аэропортах страны путешественников обследуют. Людям с высокой температурой запрещено покидать Китай.
Временный карантин для граждан России, Казахстана и Белоруссии, вывезенных из города Ухань, организован на территории одного из санаториев Тюмени. Все доставленные люди полностью здоровы, но за ними будут наблюдать две недели. Австралийцы для этих целей выделили целый остров. В мире вводятся более строгие меры профилактики. Многие авиакомпании приостановили полеты в Китай ("Аэрофлот" продолжает их осуществлять). В некоторых странах не принимают никакие рейсы из Китая. Кстати, до недавнего времени китайцы могли попадать в эти страны, если летели транзитом через Москву, но теперь подобные перелеты запрещены. В Италию, Вьетнам, Индию, Австралию, Новую Зеландию и ряд других стран попасть из Китая вообще не возможно - рейсы отменены.
Почти все государства мира эвакуируют своих граждан из города Ухань и всей провинции Хубэй. После возвращения на родину все поступают в карантин. В Гонконге звучат требования немедленно закрыть границу с материковым Китаем, но руководство этого автономного района отказывается это делать. Отметим, что в 2003 году Гонконг сильнее всех пострадал от вспышки атипичной пневмонии, как напоминает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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