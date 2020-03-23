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Число погибших от коронавируса в мире превысило 15 000 человек

Число погибших от коронавируса в мире превысило 15 000 человек

Смертность от пандемии коронавируса превысила 15 000 человек по всему миру, согласно официальным данным, обнародованным в 11:00 по Гринвичу в понедельник 23 марта.

Всего в мире было зарегистрировано 15 189 смертей, большинство в Европе - 9 197 смертельными случаями.
Италия является наиболее пострадавшей страной с 5476 смертями, за ней следуют Китай, где коронавирус впервые появился в прошлом году (3270 человек) и Испания - 2182 человека.

За последние 24 часа из 172 238 официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано 1395 новых случаев смерти. Европа является континентом, где вирус распространяется наиболее быстро.

Ситуация в России

Россия пока занимает одно из последних мест по числу инфицированных коронавирусом. Однако за последние сутки был выявлен 71 новый случай, все пациенты проживают в Москве. Таким образом, общее число зараженных в России составило 438 человек. Сначала власти сообщали об одной смерти 79-летней женщины, однако потом завили, что причиной смерти стало сопутствующее заболевание - оторвавшийся тромб.

Китай и США начали первые испытания вакцины против коронавируса 16 марта. Ожидается, что она появится через 12-18 месяцев.

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Теги : коронавирус
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