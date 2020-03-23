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Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома

Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома

Сергей Собянин нашел способ заинтересовать жителей столицы из группы риска в соблюдении карантина по коронавирусу.

С 26 марта всем жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями предписано сидеть дома. Соответствующее изменение мэр Москвы Сергей Собянин внес в более ранний Указ «О введении режима повышенной готовности».

Для того, чтобы скрасить пенсионерам и хроническим больным самоизоляцию, глава столицы пообещал выплатить им по 4 тысячи рублей материальной помощи.

Причем 2 тысячи будут выплачены сразу после начала карантина, а еще 2 тысячи по его окончания, но только, если столичный житель его не нарушал.

Самоизоляция коснется не только жителей городских квартир, но и тех, кто успел выехать за город и собирается наслаждаться там природой и чистым воздухом, не отказывая себе в удовольствии дружески контактировать со всеми соседями в окрестностях деревни или садоводческого товарищества.

Забота о пожилых и больных людях затронула и интересы операторов связи. Они теперь не смогут отключить телефоны, даже если абонент уйдет в глубокий минус.

В Москве также временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Поэтому уезжать жителям столицы с дачи, чтобы платить квитанции за коммунальные услуги, или идти для этого в офисы и банки не придется.
Теги : группа риска, коронавирус
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Каждые 6 минут умирает человек из-за коронавируса в клиниках Испании
Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома
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