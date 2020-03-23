Каждые 6 минут умирает человек из-за коронавируса в клиниках Испании
Человек, инфицированный коронавирусом, вывозиться из палаты мертвым каждые шесть минут в клиниках Мадрида. Отделения интенсивной терапии в испанской столице безнадежно переполнены, персонал полностью перегружен, многие плачут на работе. На первой странице известной газеты El Pa?s большими буквами написано: «Это война нашего поколения».
«У нас даже нет времени, чтобы сходить в туалет», - жалуется врач в Хетафе.
Более 10% инфицированных являются врачами, медсестрами и парамедиками. Эксперты предупреждают, что, если комендантский час не будет ужесточен, система здравоохранения рухнет.
Число случаев коронавируса в Испании: 33 000 случаев и 2200 смертей.
Рост случаев заражения продолжается, несмотря на меры, принятые на сегодняшний день. К полудню понедельника 23 марта было подтверждено около 33 000 случаев, что на 14% больше, чем в воскресенье. Число погибших составило почти 2200 по сравнению с 1720 в воскресенье. В одном только Мадридском регионе, центре "коронавирусного кризиса" Испании, число погибших составило 1200 человек. После Италии Испания является наиболее пострадавшей страной в Европе.
Ужесточение мерКороль Испании Фелипе VI сделал свою королевскую охрану доступной правительству для борьбы с коронавирусом. Тысячи солдат уже развернуты, чтобы помочь сдержать вирус. Военное подразделение экстренной помощи UME, Heer и Navy контролирует соблюдение комендантского часа, предотвращает скопления людей (на станциях метро или главных железнодорожных станциях) и дезинфицирует общественные объекты.
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