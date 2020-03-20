В Иране от коронавируса может умереть до 3,5 миллионов человек

«Нам не хватает оборудования. Наши больницы переполнены, мы все уже ужасно устали. И все же многие люди до сих пор не воспринимают проблему всерьез».

Отсутствие защитных масок: медицинский персонал заражает пациентов

Исследование оценивает 3,5 миллиона смертей коронавируса в Иране