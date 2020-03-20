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В Иране от коронавируса может умереть до 3,5 миллионов человек

В Иране от коронавируса может умереть до 3,5 миллионов человек

В Иране ситуация выходит из-под контроля - по словам представителя министерства здравоохранения, каждые десять минут происходит смерть из-за коронавируса. Больницы уже переполнены, но ограничения властей в игнорируются.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недавно посетивший Иран, считает, что реальные числа в пять раз превышает официально заявленные. То есть число иранцев, умерших от коронавируса Covid-19, составило более 5000 (1284 умерших на сегодня по официальным данным).

Ситуация в Иране настолько серьезна, что предполагается, что один человек умирает каждые десять минут, а еще 50 человек заражаются каждый час.
Медсестра из Караджа, расположенная в 25 километрах от Тегерана, говорит:
«Нам не хватает оборудования. Наши больницы переполнены, мы все уже ужасно устали. И все же многие люди до сих пор не воспринимают проблему всерьез».

Отсутствие защитных масок: медицинский персонал заражает пациентов

Защитные маски предназначены только для врачей и медсестер, которые работают в отделениях интенсивной терапии. Это увеличивает риск заражения сотрудников других отделений, которые, в свою очередь, передают вирус своим пациентам. Лаборант из Тегерана добавил, что заболеваемость коронавирусом резко возрастают среди врачей, медсестер и медицинского персонала.

Исследование оценивает 3,5 миллиона смертей коронавируса в Иране

Сенсационное исследование Шарифского технологического университета в Тегеране показало, насколько серьезными будут последствия пандемии в Иране. В лучшем случае, 120 000 человек будут инфицированы и 12 000 погибнут - это оптимистичный сценарий, если самые строгие меры будут предприняты сегодня.

"Средний сценарий" - до 300 000 инфицированных и 110 000 погибших. Однако наихудший сценарий рисует катастрофическую картину: если карантинные меры не будут реализованы, полный крах системы здравоохранения означает 3,5 миллиона смертей.
Этот сценарий действительно может стать реальностью. В Иране игнорируются рекомендации: кафе и рестораны открыты, люди ходят по магазинам без помех, и многие иранцы не следуют предупреждениям о поездках.

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Теги : коронавирус
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Немецкие вирусологи назвали новые симптомы коронавируса
В Иране от коронавируса может умереть до 3,5 миллионов человек
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