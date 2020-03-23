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Испания продлевает чрезвычайное положение в связи с ростом смертей от коронавируса

Испания продлевает чрезвычайное положение в связи с ростом смертей от коронавируса

В воскресенье премьер-министр Испании заявил, что попросит парламент продлить чрезвычайное положение до 11 апреля, чтобы попытаться обуздать распространение коронавируса после того, как в стране зарегистрировано 394 новых случая смерти.

Общенациональное 15-дневное чрезвычайное положение было впервые объявлено 14 марта. Меры запрещали людям выходить из дома, за исключением покупки еды или обращение за медицинской помощью.

Санчес сказал, что его кабинет во вторник утвердит запрос на продление чрезвычайного положения еще на 15 дней, добавив, что он уверен, что собрание одобрит его.
«Я знаю, что это радикальная мера ... но эксперты сходятся во мнении, что это эффективная мера в борьбе с коронавирусом», - заявил он на пресс-конференции после проведения видеоконференций с главами региональных правительств Испании.

Новость появилась после того, как Испания сообщила о 394 новых смертельных случаях, вызванных пандемией коронавируса. Это увеличило официальное число погибших в самой пострадавшей стране Европы после Италии до 1720, что на 30 процентов больше, чем в предыдущий день. Число подтвержденных случаев заболевания возросло на 3646, или на 14,6 процента, до 28 572. Санчес предупредил, что вспышка будет продолжать расширяться в ближайшие дни.
«Нам еще предстоит столкнуться с сильнейшей, самой разрушительной волной, которая будет испытывать материальные и моральные возможности до предела, и наш дух как общества», - сказал он во время телевизионного выступления.

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Теги : коронавирус
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