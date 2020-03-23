Испания продлевает чрезвычайное положение в связи с ростом смертей от коронавируса

«Я знаю, что это радикальная мера ... но эксперты сходятся во мнении, что это эффективная мера в борьбе с коронавирусом», - заявил он на пресс-конференции после проведения видеоконференций с главами региональных правительств Испании.

«Нам еще предстоит столкнуться с сильнейшей, самой разрушительной волной, которая будет испытывать материальные и моральные возможности до предела, и наш дух как общества», - сказал он во время телевизионного выступления.