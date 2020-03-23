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Не вынес неволи: житель Омска нарушил карантин

Не вынес неволи: житель Омска нарушил карантин

Мужчина был замечен на прогулке по городу во время предписанного режима изоляции.

Привлечением к административной ответственности закончилась прогулка по городу для одного из жителей Омска. Нет, мужчина не скандалил в общественном месте и даже не выражался нецензурно при детях. Он всего лишь вышел прогуляться в то время, как должен был находиться на домашнем карантине после возвращения вместе с семьей из заграничного путешествия.

Не известно, кто именно и как заметил нарушителя, но факт был зафиксирован, передан в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Об этом даже говорили на совещании регионального кабинета министров.

В настоящий момент в Омской области не зарегистрировано ни одного случае заражения коронавирусом, и власти собираются сделать все возможное, чтобы так же продолжалось и в дальнейшем. В регионе собираются усилить санитарно-карантинный контроль и ужесточить ответственность за неисполнение прибывшими из-за рубежа омичами официальных предписаний. Рассматривается возможность отмены больничных листов, выданных нарушителям.

Сегодня, 23 марта, в Омск должна прибыть новая партия путешественников из Арабских Эмиратов. К их встрече уже подготовились соответствующие службы и дана команда работодателям мониторить сотрудников, как вернувшихся из-за границы, так и тех, кто ещё там находится.

До конца марта в Омск прилетят еще несколько чартеров из стран, в которых зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по COVID-19.

МедикФорум сообщил, что даже канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена изолироваться на карантин из-за контакта с врачом, который был заражен новым типом коронавируса. Политик посетила клинику, чтобы ей сделали прививку от пневмококка.
Теги : карантин, изоляция, административное нарушение, коронавирус
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Не вынес неволи: житель Омска нарушил карантин
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