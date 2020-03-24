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Признаки коронавируса. Обращайте внимание на состояние губ и восприятие запахов

губы

К признакам заражения коронавирусом добавляются новые, британские медики призывают обращать внимание на изменившееся состояние губ и странности в восприятии запахов – это помогает диагностировать заражение в отсутствие классических симптомов.

Как сообщает MedikForum.ru, признаками заражения новым коронавирусом Sars-CoV-2 обычно становятся ощущения, характерные для респираторных заболеваний – в первую очередь, это першение, боли в горле, кашель, повышение температуры. Но по данным издания Express, ссылающегося на заключение Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), предупреждающим знаком может также стать состояние губ, а именно – их синеватый оттенок.

Исследования показали, что новый коронавирус, атакующий дыхательную систему и легкие человека, вызывает вместе с этим ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы. Из-за снижения легочной функции сердце недополоучает кислород, что негативно влияет на снабжение кровью тканей организма. В связи с этим губы начинают синеть – так же, как это часто происходит при развитии многих сердечных болезней.

Что касается утраты способности распознавать вкус и запах, из Южной Кореи, Китая и Италии были получены убедительные доказательства того, что у пациентов с коронавирусом может развиться аносмия. У некоторых людей, заразившихся новым коронавирусом, потеря обоняния была единственным признаком их заболевания, а другие, более узнаваемые симптомы отсутствовали, констатировали ученые.

«Потеря обоняния при отсутствии аллергии или синусита, должна побудить врачей протестировать пациента на наличие коронавируса», - заявили специалисты из CDC.

Также, по их мнению, признаком заражении новым вирусом может быть не только аносмия, но и явление фантомных запахов, когда человек ощущает ароматы, объективно отсутствующие.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранний симптом заражения коронавирусом может быть связан с пищеварением.
Теги : коронавирус
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