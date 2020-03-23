Помогает ли вода защититься от коронавируса? Медики спорят

«Вода помогает «спустить» его в желудок, где пищеварительные кислоты способны уничтожить любой вирус», - пояснил он.

«Важно, чтобы мы могли убить вирус в горле, прежде чем он достигнет легких. Смытый водой, он начнет разрушаться еще в пищеводе, а когда достигает желудка, погибнет окончательно. Главное – не пейте слишком горячую воду, это вредно для слизистых», - добавил эксперт.

«Если бы вода унесла в пищеварительный тракт все частицы, она действительно бы стала мощным «лекарством». Но это средство не работает, если, например, носители вируса оказались у вас в носу», - привела врач свой аргумент в споре.