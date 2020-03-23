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Помогает ли вода защититься от коронавируса? Медики спорят

стакан воды

Роль воды в деле профилактики нового коронавируса неожиданно оказалась предметом спора для медиков. Одни советуют ее пить с этой целью, другие воспринимают такую идею скептически.

Как сообщает MedikForum.ru, на прошлой неделе министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба дал своим согражданам совет пить теплую воду, чтобы защититься от инфицирования коронавирусом.

«Вода помогает «спустить» его в желудок, где пищеварительные кислоты способны уничтожить любой вирус», - пояснил он.

Этой рекомендацией министр здравоохранения поделился в эфире теле программы RTM Bicara Naratif, куда был приглашен в качестве эксперта. Адхам Баба пояснил, что коронавирус не выносит нагревания, поэтому в борьбе с ним особенно эффективной может быть теплая или приятно горячая вода.

«Важно, чтобы мы могли убить вирус в горле, прежде чем он достигнет легких. Смытый водой, он начнет разрушаться еще в пищеводе, а когда достигает желудка, погибнет окончательно. Главное – не пейте слишком горячую воду, это вредно для слизистых», - добавил эксперт.

Однако британский медик, клинический эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Калпана Сабапати не поддержала данный способ защититься от коронавируса. По ее словам, инфекционное заболевание часто начинается после того, как человек подвергается воздействию огромное количества вирусных частиц, – поэтому маловероятно, что смывание их некоторого количества в пищевод может сыграть принципиальную роль и помочь избежать заражения.

«Если бы вода унесла в пищеварительный тракт все частицы, она действительно бы стала мощным «лекарством». Но это средство не работает, если, например, носители вируса оказались у вас в носу», - привела врач свой аргумент в споре.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях.
Теги : коронавирус
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Помогает ли вода защититься от коронавируса? Медики спорят