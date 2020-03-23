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Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях?

поручни в транспорте

Знание о живучести коронавируса на разных поверхностях крайне важно, поскольку это дает лучшее представление о его заразности.

Как сообщает MedikForum.ru, о способность коронавируса выживать на разных поверхностях ученые рассказали в Медицинском журнале Новой Англии. Говоря о том, как долго вирус при этом может оставаться заразным, специалисты заметили: от нескольких часов до нескольких дней.

Воздух. Новое исследование показало, что коронавирус SARS-CoV-2 может выживать в воздухе около трех часов, хотя его способность заражать при этом слаба.

«Тем не менее, тот факт, что он способен сохраняться в воздушной среде, указывает на то, что существует риск заражения людей через воздух», - высказались исследователи.

Пластик, металл, картон. Ученые обнаружили, что на поверхности из меди новый вирус остается живуч на протяжении 4 часов, на картоне – до 24 часов. Поверхности из пластика и нержавеющей стали способствуют его самому длительному выживанию – до трех дней.

«Вирус может передаваться человеку при относительно случайном контакте. Это делает его очень трудным для сдерживания», - пояснил соавтор исследования, профессор эволюционной биологии в Калифорнийском университете Джеймс Ллойд-Смит.

Ученый посоветовал мыть руки перед тем, как прикоснуться к предметам, с которыми кто-то недавно контактировал, и после.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии, которая стала первой по количеству смертей среди заразившихся.
Теги : коронавирус
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Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях?
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