Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях?
Знание о живучести коронавируса на разных поверхностях крайне важно, поскольку это дает лучшее представление о его заразности.
Как сообщает MedikForum.ru, о способность коронавируса выживать на разных поверхностях ученые рассказали в Медицинском журнале Новой Англии. Говоря о том, как долго вирус при этом может оставаться заразным, специалисты заметили: от нескольких часов до нескольких дней.
Воздух. Новое исследование показало, что коронавирус SARS-CoV-2 может выживать в воздухе около трех часов, хотя его способность заражать при этом слаба.
«Тем не менее, тот факт, что он способен сохраняться в воздушной среде, указывает на то, что существует риск заражения людей через воздух», - высказались исследователи.
Пластик, металл, картон. Ученые обнаружили, что на поверхности из меди новый вирус остается живуч на протяжении 4 часов, на картоне – до 24 часов. Поверхности из пластика и нержавеющей стали способствуют его самому длительному выживанию – до трех дней.
«Вирус может передаваться человеку при относительно случайном контакте. Это делает его очень трудным для сдерживания», - пояснил соавтор исследования, профессор эволюционной биологии в Калифорнийском университете Джеймс Ллойд-Смит.
Ученый посоветовал мыть руки перед тем, как прикоснуться к предметам, с которыми кто-то недавно контактировал, и после.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии, которая стала первой по количеству смертей среди заразившихся.
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