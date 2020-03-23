Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях?

«Тем не менее, тот факт, что он способен сохраняться в воздушной среде, указывает на то, что существует риск заражения людей через воздух», - высказались исследователи.

«Вирус может передаваться человеку при относительно случайном контакте. Это делает его очень трудным для сдерживания», - пояснил соавтор исследования, профессор эволюционной биологии в Калифорнийском университете Джеймс Ллойд-Смит.