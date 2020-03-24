Причины, по которым опасно есть твердые сыры

Диетологи утверждают, что в сыре содержится большое количество калорий и его ежедневное употребление способствует быстрому набору веса. Это может привести к ожирению, развитию диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. На работе сердца отражается и соль, которой в сыре содержится чрезмерное количество.Именно в твердых сырах наблюдается высокий уровень холестерина, который также негативно влияет на процессы сердечно-сосудистой системы. По словам диетологов, если употреблять большое количество сыра, то первый удар приходится на сердце и сердечно-сосудистую систему.