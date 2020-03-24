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Причины, по которым опасно есть твердые сыры

Твердые сыры

Употребление сырных продуктов в меру не причинит здоровью организму, однако его чрезмерное употребление чревато серьезными проблемами с пищеварением и не только. Причина "тяжести" твердых сортов сыра для организма кроется в большом содержании холестерина, плесени, соли, животных ферментов и насыщенных жиров.

Диетологи утверждают, что в сыре содержится большое количество калорий и его ежедневное употребление способствует быстрому набору веса. Это может привести к ожирению, развитию диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. На работе сердца отражается и соль, которой в сыре содержится чрезмерное количество.

Именно в твердых сырах наблюдается высокий уровень холестерина, который также негативно влияет на процессы сердечно-сосудистой системы. По словам диетологов, если употреблять большое количество сыра, то первый удар приходится на сердце и сердечно-сосудистую систему.
Теги : сыр, сердечно-сосудистая система, холестерин, жир, соль
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