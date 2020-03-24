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Как снизить тягу к сладкому психологическим трюком

Как побороть тягу к сладкому

Многие женщины принимают решение отказаться от сладкого, поскольку такая еда приводит к быстрому набору лишнего веса. Но далеко не у всех получается следовать ограничению. Некоторые женщины срываются и начинают "подъедать" сладости. Эксперт по психологии пищевых расстройств Сони Йокум из Института Орегона назвала психологический трюк, который поможет не есть сахар и чувствовать себя безупречно.

По её словам, большинство представительниц прекрасного пола неправильно себя мотивируют, поэтому ограничение связано с негативными эмоциями. Женщины думают примерно таким образом: "Если я съем сладость, то буду толстой и перестану нравится мужчинам". Это именно та позиция, которая не даст эффективного результата.

Сони Йокум утверждает, что необходимо настраивать себя на позитив и мыслить по другому. "Если я не съем сахар, то буду красивой и здоровой", - правильный настрой, по мнению психолога. Причина, по которой этот трюк работает, заключается в истинных мотивах употребления сладкого. На самом деле у человека возникает непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое из-за стресса. А положительные эмоции помогают справиться с ним без "заедания".
Теги : сладкое, психология, похудение, сахар, стресс
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