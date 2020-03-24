Как снизить тягу к сладкому психологическим трюком

По её словам, большинство представительниц прекрасного пола неправильно себя мотивируют, поэтому ограничение связано с негативными эмоциями. Женщины думают примерно таким образом: "Если я съем сладость, то буду толстой и перестану нравится мужчинам". Это именно та позиция, которая не даст эффективного результата.Сони Йокум утверждает, что необходимо настраивать себя на позитив и мыслить по другому. "Если я не съем сахар, то буду красивой и здоровой", - правильный настрой, по мнению психолога. Причина, по которой этот трюк работает, заключается в истинных мотивах употребления сладкого. На самом деле у человека возникает непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое из-за стресса. А положительные эмоции помогают справиться с ним без "заедания".