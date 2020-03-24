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Количество гельминтов в рыбе увеличилось в 283 раза за последние сорок лет

Гельминты в рыбе стали встречаться чаще
Новое исследование может серьезно снизить популярность суши-ресторанов. Ученые установили, что за последние сорок лет количество паразитов, встречающихся в рыбе, увеличилось в десятки раз.

Исследование было проведено сотрудниками Вашингтонского университета. Ученые обнаружили резкое увеличение количества паразитов, которыми могут заразиться люди при употреблении недостаточно обработанных морепродуктов. По мнению исследователей, это увеличение численности в 283 раза по сравнению с показателями 70-х годов прошлого века, может иметь серьезные последствия для здоровья как животных в океане, так и людей, которые их едят.

Новое исследование стало первым, в котором объединены результаты предыдущих работ, а также показано как гельминты, в частности анизакидозы менялись и развивались с течением времени. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Global Change Biology.

Челси Вуд, автор исследования и доцент кафедры Школы водных и рыбохозяйственных наук при Вашингтонском университете, отмечает, что возможной причиной размножения паразитов стала большая защищенность морских животных.

«Возможно, что восстановление некоторых популяций морских млекопитающих позволило восстановиться и их паразитам», - отмечает Вуд.
Теги : суши, рыба, гельминты
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