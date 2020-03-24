Поставлен диагноз "коронавирус": что мне ожидать?
Врачи и чиновники здравоохранения работают над сокращением распространения нового коронавируса, а люди пытаются понять, что делать, если они получают диагноз "коронавирус COVID-19". Лиза Марагакис, старший директор по профилактике инфекций в Johns Hopkins Medicine (США), объясняет, чего ожидать.
Есть ли специальное лечение от коронавируса?Нет. Ряд лекарств проходят тестирование. Они должны показать, могут ли препараты сократить продолжительность или уменьшить тяжесть симптомов. Тесты вскоре дадут результаты. Вакцина появиться примерно через год - оптимистичная оценка, основанная на текущей информации.
Сколько времени нужно, чтобы появились симптомы после инфицирования?По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, симптомы могут появиться через два дня после воздействия и до 14 дней спустя. Новое исследование, проведенное учеными из "Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса", дает в среднем 5 дней.
Если я заболею, сколько времени пройдет, прежде чем я почувствую себя лучше?Люди с легкими случаями коронавируса поправляются в течение одной-двух недель. В тяжелых случаях восстановление может занять шесть недель. Приблизительно 1% зараженных людей умрет от болезни.
Могу ли я заболеть коронавирусом повторно?Исследователи пока не знают, может ли произойти повторное заражение. Ряд пациентов продолжают давать положительный результат на вирус в течение некоторого времени после исчезновения симптомов.
Когда я смогу выйти на публику?Поскольку тесты выявили вирусный генетический материал у пациентов после выздоровления, мы предполагаем, что человек может быть заразным после выздоровления. Не раньше, чем через 72 часа после полного исчезновения симптомов.
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