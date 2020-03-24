Поставь еду под дверь и отойди на 3 метра: рестораны переходят на новую форму обслуживания

Из-за угрозы массового заражения коронавирусом на Дону резко снизился поток посетителей в заведениях общественного питания.Рестораторы, владельцы кофеен и прочих столовых различной статусности жалуются на то, что практически начали работать себе в убыток. В Ростовской области, включая и областной центр, поток посетителей уже снизился вполовину. На волне коронавируса люди просто опасаются появляться в общественных местах, чтобы ненароком не подхватить коварную инфекцию, вольготно гуляющую по Европе.И это в регионе еще не объявлен общий карантин, а с учетом стремительности распространения COID-19, это вполне может стать вопросом времени.Что делать представителям малого бизнеса, занятым в общественном питании? Только осваивать новые формы - больше внимания уделять доставке еды на дом. Сейчас эта услуга становится все более востребованной.Чтобы исключить даже малейшую угрозу заражения и свести к минимуму контакт с клиентом, курьер, доставляющий заказ, одет в маску и перчатки, он обязан поставить еду под дверь, позвонить и отойти на 3 метра. Оплата осуществляется онлайн.В самих точках общепита регулярно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, увеличено расстояние между столами, помещения регулярно проветривается, в некоторых кафе даже пошли на замену посуды на одноразовую, которую утилизируют сразу после использования. В доступности в санузлах и на стойках имеются дозаторы с антисептиком. В условиях повышенной опасности власти Ростовской области напоминают гражданам, что те имеют право зайти в любой ресторан, независимо от его статуса, чтобы просто помыть руки или воспользоваться санитайзером. Это не обязывает что-то покупать в заведении.— Никто не хочет жестких мер, но ситуация такова, что допускать опасную инфекцию на территорию города-миллионника и подвергать риску все его население также нельзя. Поэтому мы предлагаем всем собственникам и руководителям предприятий соблюдать правила, даже если это будет сопряжено с временными убытками — жизни людей дороже, — заявил начальник управления торговли Ростова-на-Дону Константин Тихонов.