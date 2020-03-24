Пандемия набирает скорость распространения
COVID-19 заболели уже более 380 человек по всему миру.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что коронавирус набирает скорость в своем распространении по планете.
- От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тысяч, прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. - 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня, - привел неутешительные цифры Гебрейесус.
Сейчас количество заболевших составляет 381499 тысяч человек, и эта цифра растет практически в геометрической прогрессии. Выздороветь смогли 101 794 пациента. Скончались 16 557 человек, из них более 6 тысяч в Италии, где отмечается самая неблагоприятная на сегодняшний день обстановка. Врачи признают, что здравоохранение страны не справляется с наплывом пациентов.
Глава ВОЗ считает, что справиться с пандемией можно лишь тестируя все подозрительные случаи и изолируя всех, у кого диагноз подтвердился. Он также призвал страны «двадцатки» забыть прежние обиды и проявить солидарность в борьбе с коронавирусом.
- Я попрошу работать вместе в целях увеличения производства, избегать запретов на экспорт и обеспечить равенство в распределении на основе потребностей, - обратился к главам государств G20 Гебрейесус.
Он признал, что в данный момент не существует эффективного лекарства в борьбе с пандемией. Однако это не дает повод пускать в производство непроверенные клинически средства, об изобретении которых заявили уже в нескольких странах.
Генеральный директор ВОЗ считает применение этих средств может дать ложные надежды, а в последствии причинить больше вреда, чем принести пользы.
Власти России ужесточили правила карантина. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственный источник в правительстве. Уже сейчас скорость распространения инфекции в нашей стране математически сравнимо с тем, что происходит в Испании, Германии, Франции и Великобритании. Ежедневный прирост инфицированных доходит до 33% при сопоставимом количестве заболевших.
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