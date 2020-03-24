Ученый сообщил, как пожилым людям защититься от вирусных инфекций

Эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, как обезопаситься людям пожилого возраста, которые вынуждены в силу обстоятельств проживать с молодыми родственниками, которые ходят на работу и потенциально могут быть носителями вирусных инфекций.





По его словам, пожилым людям и их родственикам следует носить маски. Также нужно выделить отдельную посуду, проводить дезинфекцию в комнате, облучать ультрафиолетом, проветривать помещение, заботиться о том, чтобы пожилые люди пили свои лекарства, чтобы у них не было обострения.





Эксперт отметил, что иногда коронавирус может протекать без температуры, поэтому нужно обращать внимание и на другие симптомы и соблюдать все меры защиты, чтобы не заразиться, передает РИА Новости.