В России будут жестко наказывать за несоблюдение карантина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 8% прибывших в Россию, не соблюдают карантин. В то же время руководители российских регионов обязаны обеспечивать самоизоляцию всех, кто приехал на территорию страны сроком до 14 дней. Это можно осуществить как дома, так и в специальном учреждении – обсерваторе.Как сообщили в Московском департаменте здравоохранения, за нарушение карантина можно будет лишиться свободы сроком на один год, либо до пяти лет, если нарушение повлекло за собой смерть человека.На сегодняшний день за несоблюдение режима самоизоляции предусмотрен лишь штраф в размере 500 рублей.