25-03-2020 01:32 - Власти Японии откроют школы с начала апреля25-03-2020 01:19 - Каждый россиянин может проверить себя на коронавирус онлайн25-03-2020 01:02 - Карантин и самоизоляция - это не одно и то же: юрист объяснил почему25-03-2020 01:00 - Александр Збруев обратился к врачам с симптомами коронавируса25-03-2020 00:29 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 372 тысячи, умерли более 16 тысяч человек25-03-2020 00:28 - Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит "Арбидола"25-03-2020 00:18 - Грета Тунберг рассказала, что заболела коронавирусом25-03-2020 00:14 - Столичные врачи назвали препараты для лечения пациентов с легкой формой коронавируса24-03-2020 23:29 - Ученые подсчитали, насколько эффективен домашний карантин для защиты от заражения коронавирусом24-03-2020 22:06 - Ученые связали высокую смертность от COVID-19 в Италии с приемом антибиотиков24-03-2020 21:53 - Ученый сообщил, как пожилым людям защититься от вирусных инфекций24-03-2020 21:24 - Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома нового коронавируса24-03-2020 21:10 - ВОЗ сообщила, где возникнет новый очаг коронавируса24-03-2020 20:54 - Доктор Комаровский назвал самые нужные лекарства на время пандемии24-03-2020 20:36 - Эксперт назвала специи для поднятия иммунитета в период коронавируса

Каждый россиянин может проверить себя на коронавирус онлайн

Проверка на коронавирус онлайн

Каждый житель России теперь может пройти проверку на коронавирус. Для этого необходимо зайти на сайт Госуслуг и заполнить небольшую анкету. После ответов на несколько вопросов можно получить рекомендацию по дальнейшим действиям. Тестирование определяет основные факторы, которые могли повлиять на самочувствие и привести к заражению новым типом коронавируса.

Например, первый вопрос: "Были ли вы за границей или контактировали с коллегами, которые вернулись из-за рубежа?". Затем необходимо указать свой статус: находитесь ли вы на карантине, лечитесь или здоровы. Потом идут вопросы, которые указывают на основные симптомы коронавируса нового типа.

После прохождения теста система вынесен вердикт и даст рекомендации по дальнейшим действиям. Если симптомы коронавируса налицо, то система посоветует немедленно вызвать врача на дом. А если самочувствие нормальное, то вам посоветуют остаться дома и не подвергать себя дополнительным рискам.
Теги : коронавирус, пандемия, тестирование, Госуслуги
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые нашли главную причину скопления жира на бедрах
Власти Японии откроют школы с начала апреля
Анфиса Чехова перенесла операцию