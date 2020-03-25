Каждый россиянин может проверить себя на коронавирус онлайн

Например, первый вопрос: "Были ли вы за границей или контактировали с коллегами, которые вернулись из-за рубежа?". Затем необходимо указать свой статус: находитесь ли вы на карантине, лечитесь или здоровы. Потом идут вопросы, которые указывают на основные симптомы коронавируса нового типа.После прохождения теста система вынесен вердикт и даст рекомендации по дальнейшим действиям. Если симптомы коронавируса налицо, то система посоветует немедленно вызвать врача на дом. А если самочувствие нормальное, то вам посоветуют остаться дома и не подвергать себя дополнительным рискам.