ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения оценила готовность России к увеличению количества инфицированных новым типом коронавируса. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что здравоохранительная система страны эффективно подготовилась к возможным вызовам. По её словам, власти хорошо посчитали количество коек для возможных больных.
"Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20 процентов инфицированных начинается пневмония и они нуждаются в кислороде, — то все готово", - отметила Вуйнович.
Также представитель ВОЗ рассказала о слаженной работе российских медиков. Вуйнович утверждает, что врачи пристально следят за состоянием здоровья тех, кто контактировал с инфицированными, изучают все контакты заболевших, а также проводят массовое тестирование людей на наличие COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения поддержали решение Москвы отменить все массовые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса.
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