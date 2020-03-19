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ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом

Коронавирус в России

Всемирная организация здравоохранения оценила готовность России к увеличению количества инфицированных новым типом коронавируса. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что здравоохранительная система страны эффективно подготовилась к возможным вызовам. По её словам, власти хорошо посчитали количество коек для возможных больных.

"Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20 процентов инфицированных начинается пневмония и они нуждаются в кислороде, — то все готово", - отметила Вуйнович.

Также представитель ВОЗ рассказала о слаженной работе российских медиков. Вуйнович утверждает, что врачи пристально следят за состоянием здоровья тех, кто контактировал с инфицированными, изучают все контакты заболевших, а также проводят массовое тестирование людей на наличие COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения поддержали решение Москвы отменить все массовые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса.
Теги : коронавирус, Россия, ВОЗ, пандемия
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