ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом

"Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20 процентов инфицированных начинается пневмония и они нуждаются в кислороде, — то все готово", - отметила Вуйнович.

Также представитель ВОЗ рассказала о слаженной работе российских медиков. Вуйнович утверждает, что врачи пристально следят за состоянием здоровья тех, кто контактировал с инфицированными, изучают все контакты заболевших, а также проводят массовое тестирование людей на наличие COVID-19.Во Всемирной организации здравоохранения поддержали решение Москвы отменить все массовые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса.