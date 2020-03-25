Победить сонливость помогают продукты, богатые белком
Любимый способ людей убрать усталость и сонливость - это употребление кофе. Однако такой подход далеко не самый эффективный. Ученые утверждают, что для роста работоспособности необходимо дать организму немного белка. Это подтверждает исследование специалистов из Кембриджского университета. Они установили, что белок намного эффективнее стимулирует работу мозга, чем сахар или кофеин.
"После приема пищи, в которой белки преобладают над углеводами, люди будут более внимательны и собраны. Нежирные продукты, содержащие полноценный белок (например, стакан молока) могут взбодрить гораздо лучше, чем кофе с сахаром или шоколадный батончик", - сказано в отчете авторов исследования.
Если человек употребляет сладкое, то сахар блокирует деятельность специфических орексиновых клеток, которые расположены в гипоталамусе. Из-за преобладания сахара над этими клетками человек испытывает сонливость после еды. Белок оказывает противоположное влияние, стимулируя орексиновые клетки.
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