25-03-2020 01:32 - Власти Японии откроют школы с начала апреля25-03-2020 01:19 - Каждый россиянин может проверить себя на коронавирус онлайн25-03-2020 01:02 - Карантин и самоизоляция - это не одно и то же: юрист объяснил почему25-03-2020 01:00 - Александр Збруев обратился к врачам с симптомами коронавируса25-03-2020 00:29 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 372 тысячи, умерли более 16 тысяч человек25-03-2020 00:28 - Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит "Арбидола"25-03-2020 00:18 - Грета Тунберг рассказала, что заболела коронавирусом25-03-2020 00:14 - Столичные врачи назвали препараты для лечения пациентов с легкой формой коронавируса24-03-2020 23:29 - Ученые подсчитали, насколько эффективен домашний карантин для защиты от заражения коронавирусом24-03-2020 22:06 - Ученые связали высокую смертность от COVID-19 в Италии с приемом антибиотиков24-03-2020 21:53 - Ученый сообщил, как пожилым людям защититься от вирусных инфекций24-03-2020 21:24 - Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома нового коронавируса24-03-2020 21:10 - ВОЗ сообщила, где возникнет новый очаг коронавируса24-03-2020 20:54 - Доктор Комаровский назвал самые нужные лекарства на время пандемии24-03-2020 20:36 - Эксперт назвала специи для поднятия иммунитета в период коронавируса

Победить сонливость помогают продукты, богатые белком

Белок помогает избавиться от сонливости

Любимый способ людей убрать усталость и сонливость - это употребление кофе. Однако такой подход далеко не самый эффективный. Ученые утверждают, что для роста работоспособности необходимо дать организму немного белка. Это подтверждает исследование специалистов из Кембриджского университета. Они установили, что белок намного эффективнее стимулирует работу мозга, чем сахар или кофеин.

"После приема пищи, в которой белки преобладают над углеводами, люди будут более внимательны и собраны. Нежирные продукты, содержащие полноценный белок (например, стакан молока) могут взбодрить гораздо лучше, чем кофе с сахаром или шоколадный батончик", - сказано в отчете авторов исследования.

Если человек употребляет сладкое, то сахар блокирует деятельность специфических орексиновых клеток, которые расположены в гипоталамусе. Из-за преобладания сахара над этими клетками человек испытывает сонливость после еды. Белок оказывает противоположное влияние, стимулируя орексиновые клетки.
Теги : белок, сонливость, сахар
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Горький шоколад защищает от развития депрессии
Гастроэнтеролог рассказала об опасности лапши быстрого приготовления
Победить сонливость помогают продукты, богатые белком