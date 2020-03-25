Победить сонливость помогают продукты, богатые белком

"После приема пищи, в которой белки преобладают над углеводами, люди будут более внимательны и собраны. Нежирные продукты, содержащие полноценный белок (например, стакан молока) могут взбодрить гораздо лучше, чем кофе с сахаром или шоколадный батончик", - сказано в отчете авторов исследования.

Если человек употребляет сладкое, то сахар блокирует деятельность специфических орексиновых клеток, которые расположены в гипоталамусе. Из-за преобладания сахара над этими клетками человек испытывает сонливость после еды. Белок оказывает противоположное влияние, стимулируя орексиновые клетки.