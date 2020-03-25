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Диетолог рассказала, как нужно правильно есть бургеры

Как часто можно есть гамбургеры

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова считает, что каждый человек может позволять себе съесть здоровый бургер один раз в неделю. Такая периодичность связана с тем, что бургер - это очень калорийное блюдо. В среднем один бургер содержит около 350 килокалорий.

Даже приготовленные дома бургеры содержат вещества, которые провоцируют рост жировой ткани: соль, простые углеводы и насыщенные жиры. 

"Включать в свой рацион гамбургеры можно лишь изредка: чем реже — тем лучше", - подчеркнула медик.

Для любителей бургеров Старудобова дала особые рекомендации. Она посоветовала делать это блюдо максимально здоровым: использовать цельнозерновые булочки, а котлеты делать из нежирных сортов мяса без добавления соли. Причем котлеты необходимо не жарить, а запекать.
Теги : бургер, гамбургер, диета
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Заражение коронавирусом. Ощущения в носу могут стать признаком заболевания
Симптомы коронавируса. Как понять, что возникшая одышка говорит о COVID-19?
Диетолог рассказала, как нужно правильно есть бургеры