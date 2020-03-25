Диетолог рассказала, как нужно правильно есть бургеры

"Включать в свой рацион гамбургеры можно лишь изредка: чем реже — тем лучше", - подчеркнула медик.

Даже приготовленные дома бургеры содержат вещества, которые провоцируют рост жировой ткани: соль, простые углеводы и насыщенные жиры.Для любителей бургеров Старудобова дала особые рекомендации. Она посоветовала делать это блюдо максимально здоровым: использовать цельнозерновые булочки, а котлеты делать из нежирных сортов мяса без добавления соли. Причем котлеты необходимо не жарить, а запекать.