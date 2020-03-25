Диетолог рассказала, как нужно правильно есть бургеры
Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова считает, что каждый человек может позволять себе съесть здоровый бургер один раз в неделю. Такая периодичность связана с тем, что бургер - это очень калорийное блюдо. В среднем один бургер содержит около 350 килокалорий.
Даже приготовленные дома бургеры содержат вещества, которые провоцируют рост жировой ткани: соль, простые углеводы и насыщенные жиры.
"Включать в свой рацион гамбургеры можно лишь изредка: чем реже — тем лучше", - подчеркнула медик.
Для любителей бургеров Старудобова дала особые рекомендации. Она посоветовала делать это блюдо максимально здоровым: использовать цельнозерновые булочки, а котлеты делать из нежирных сортов мяса без добавления соли. Причем котлеты необходимо не жарить, а запекать.
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