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Кина не будет? В Ростовской области закрывают театры, филармонии и цирки

Кина не будет? В Ростовской области закрывают театры, филармонии и цирки

Из-за угрозы коронавируса принято решение приостановить работу индустрии развлечений.

На Дону ужесточили меры по соблюдению режима повышенной готовности. Принято решение закрыть театры, филармонии и цирки. По поводу кинотеатров жесткого решения о закрытии пока не принято. Министерство культуры России ранее настоятельно рекомендовало кинотеатрам приостановить свою деятельность, но в ответ получило заверения, что здесь соблюдаются все требования Роспотребнадзора по профилактике, а потому никакой угрозы для зрителей нет. Залы регулярно моются с применением дезинфицирующих средств и проветриваются.

С учетом того, что количество посетителей кинотеатров действительно незначительное, таких мер вполне может быть достаточно. По крайней мере сейчас в Ростовской области все кинотеатры продолжают свою работу в обычном режиме. Лишь на сайте одного из крупных прокатчиков появилось объявление, что «начало киносеансов и представлений может сдвигаться» из-за угрозы COVID-19.

Ранее в донском регионе запретили проведение всех массовых мероприятий. Не работают все развлекательные центры, детские игровые комнаты, ночные клубы. За соблюдением ограничений оперативного штаба по коронавирусу правительство России поручило следить Роспотребнадзору и региональным властям.

При этом в Ростовской области пока нет ни одного подтвержденного случая коронавируса. Подозрение возникло по поводу одной жительницы, вернувшейся из Таиланда и еще двух путешественников из Франции и Монако. Их изолировали в боксах инфекционной больницы и ждут результатов развернутого анализа.

В регионе по последним данным под медицинским наблюдением находится 1263 человека. Признаны здоровыми и не опасными для окружающих 654 человека. В лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области провели обследование 1059 человек. Результат всех анализов показал, что коронавируса ни у кого из обследованных нет.

Минздрав региона уверяет, что запас тест-систем на Дону достаточный.
Теги : коронавирус, карантин, меры безопасности, досуг, кино
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Помимо масок и антивирусных гелей в аптеках раскупают еще одно популярное защитное средство
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