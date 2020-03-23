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Не повод для смеха: за шутки по поводу коронавируса будут штрафовать

Не повод для смеха: за шутки по поводу коронавируса будут штрафовать

Губернатор Ростовской области пообещал наказать глав муниципалитетов, в которых не отвечают на звонки волнующихся граждан.

На Дону с 20 марта начал работать региональный центр мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции. Губернатор области Василий Голубев уже успел найти недочеты в работе муниципальных филиалов, за что пообещал спросить с глав. Он посчитал возмутительным, что в период возможного возникновения паники люди не могут дозвониться, чтобы задать интересующие их вопросы.

- Это недопустимо! За организацию этой работы отвечает лично глава. Если в ближайшие сутки работа не будет отлажена, то на звонки людей будет лично отвечать глава муниципалитета, — предупредил Василий Голубев.

В региональный центр за сутки позвонили 226 раз. Половину звонивших интересовал порядок действий при возвращении из-за границы. Также жителей интересовала процедура сдачи анализов и вопросы профилактики коронавирусной инфекции.

В период пандемии уже появилось много слухов и фейковой информации, которая вызывает панику у людей. Самыми распространенными в Ростовской области можно считать сообщения о закрытии городов на карантин, вывозе несметного количества трупов, сведении счетов с жизнью среди обезумевших докторов и распылении над городом противовирусных средств с помощью вертолетов.

За такие новости и им подобные будут штрафовать в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Первые шутники на не смешную тему коронавируса уже пострадали в Приморском крае и Амурской области.

По данным на 23 марта в Ростовской области нет ни одного заболевшего COVID-19. Под врачебным наблюдением находятся 1 033 человека.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство рассматривает вопрос о закрытии городов на карантин в связи со вспышкой коронавируса в стране. По его словам, пока чиновников сдерживают социальные и экономические последствия, однако, если количество инфицированных будет увеличиваться, то власти будут вынуждены пойти на крайние меры и закрыть города.
Теги : карантин, фейк, коронавирус
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