Можно ли заразиться COVID-19 от кошек
Действительно домашние любимцы могут болеть некоторыми видами коронавирусов.
Заболевания коронавирусами у кошек известны давно. Они представляют серьезную угрозу для животных и могут привести к их смерти. Более того, человек может являться переносчиком заболевания, если общался с заболевшей особью, а затем тут же начал контактировать со здоровым животным. Штаммы вируса могут некоторое время сохранять свою жизнеспособность на одежде и предметах.
Однако, кошачьи коронавирусы абсолютно безвредны для человека и других видов животный, утверждают биологи. Заразиться нынешним COVID-19 от кошек невозможно. Прежде всего потому, что у питомцев совсем другие разновидности коронавирусов. Они хоть и постоянно мутируют, но не атакуют кровь человека.
Об этом сообщил даже заместитель губернатора Тюмени и по совместительству – директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.
«Домашние животные, например, кошки, действительно, могут болеть некоторыми видами коронавирусов. Эти заболевания лечатся, от них есть вакцина, животное можно привить. Но коронавирус COVID-19 не имеет ничего общего с инфекциями, поражающими домашних животных. Это абсолютно разные типы заболеваний, не имеющие отношения друг к другу. Никаких оснований для беспокойства нет», - успокоил он своих земляков, а вместе с ними и всех россиян.
При этом эпидемиологи все равно рекомендуют соблюдать правила гигиены при общении со своими домашними любимцами. Особенно это касается тех, кто регулярно выходит на улицу. По возвращении домой им обязательно следует мыть лапы, стараться не допускать их близко к лицу, открытым участкам кожи.
Помимо коронавирусов они могут принести на себе много других неприятных заболеваний, которые получили при общении со свободно гуляющими особями. Например, стригущий лишай или что-нибудь подобное и неприятное в лечении.
Сегодня нет никаких данных, что коронавирусом можно заразится от кошек, сообщает и ВОЗ. Однако врачи настоятельно рекомендуют мыть руки после контакта с кошками и другими домашними животными, так как существует болезни, передающиеся от животных.
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